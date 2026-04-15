Tutto pronto per l’Agrifiera | Pontasserchio diventa capitale toscana del mondo agricolo
San Giuliano Terme si prepara ad accogliere Agrifiera 2026, l’evento dedicato al settore agricolo che si svolgerà a Pontasserchio. L’organizzazione ha completato i preparativi, con stand allestiti e spazi dedicati alle esposizioni. La fiera, in programma nei prossimi giorni, vedrà la partecipazione di aziende e operatori provenienti da diverse regioni. L’evento si svolge in un’area appositamente allestita nel centro del paese.
San Giuliano Terme, 15 aprile 2026 - Agrifiera 2026 è alle porte. È ormai tutto pronto a Pontasserchio, frazione del Comune di San Giuliano Terme, per la 116esima edizione di una delle fiere più antiche e storiche della Toscana, che dal 2025 è stata inserita nel calendario “Manifestazioni e fiere regionali toscane”. La presentazione ufficiale dell’evento, che avrà luogo nel Parco della Pace “Tiziano Terzani” di Pontasserchio dal 23 aprile al 3 maggio, si è tenuta a Firenze nel Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, nel media center “David Sassoli”. Undici giorni di eventi, incontri e spettacoli che ruoteranno attorno al mondo dell’agricoltura, del florovivaismo, dell’artigianato, della vita rurale, della zootecnia, della tutela dell’ambiente e molto altro.🔗 Leggi su Lanazione.it
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