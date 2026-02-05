Milano diventa la capitale del mondo Da Vance a Rubio ecco chi ci sarà alla cena olimpica con Mattarella alla Fabbrica del Vapore

Questa sera a Milano si tiene una cena importante con ospiti da tutto il mondo, tra cui personaggi come Vance e Rubio. L’evento si svolge alla Fabbrica del Vapore, alla presenza del presidente Mattarella. Domani, invece, si apre ufficialmente la cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici invernali allo stadio di San Siro, segnando l’inizio di una lunga settimana di eventi sportivi e celebrazioni.

Milano, 4 febbraio 2026 – I grandi del mondo a Milano. Inizia la lunga vigilia che porterà domani sera, 5 febbraio, alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici invernali allo stadio di San Siro. Alle 11.45, Sergio Mattarella e la figlia Laura atterreranno a Linate, per poi recarsi col corteo presidenziale al Villaggio Olimpico per firmare il “Murale della tregua”, pranzare con gli atleti e visitare gli uffici del Coni. A quell’ora, saranno già in città, all’ hotel extra lusso Gallia in zona Centrale, J.D. Vance, la moglie Usha e Marco Rubio: l’arrivo del vicepresidente degli Stati Uniti con consorte (che avrà al seguito circa 300 uomini della sicurezza Usa e quattordici velivoli) e del segretario di Stato è previsto alle 10. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, prevista il 6 febbraio allo stadio di San Siro, non sarà presente Donald Trump.

Dal 12 al 21 dicembre, la Fabbrica del Vapore di Milano ospita il Deejay Winter Village 2025, un parco sportivo invernale gratuito.

