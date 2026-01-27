Tutto pronto per la sfilata di Carnevale ma attenzione ai divieti

Il Carnevale di Pordenone si avvicina, portando con sé eventi e attività per tutte le età. È importante conoscere i divieti e le regole in vigore, per garantire una partecipazione sicura e piacevole. In questa guida troverai tutte le informazioni necessarie per vivere al meglio questa tradizione, rispettando le normative locali e contribuendo a mantenere un clima di festa e sicurezza.

Il Carnevale di Pordenone è ormai alle porte, con tante iniziative in programma dedicate a grandi e piccini. La città si anima con delle proiezioni di immagini colorate in varie zone del centro fino a martedì grasso (17 febbraio): in piazza della Motta, piazza XX Settembre e sulla facciata del.

