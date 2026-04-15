Un violento peggioramento delle condizioni meteorologiche ha provocato allagamenti diffusi in diverse zone del paese, con strade sommerse e acqua che ha raggiunto livelli elevati. Un uomo è rimasto intrappolato sul tetto della propria auto in una delle aree colpite, mentre le acque si sono rapidamente alzate, creando scene di grande emergenza e preoccupazione. Le operazioni di soccorso sono in corso per mettere in sicurezza le persone coinvolte.

L’acqua ha iniziato a salire con una rapidità spaventosa, trasformando in pochi istanti l’asfalto familiare in un fiume scuro e implacabile. Quello che doveva essere un semplice tragitto quotidiano si è mutato in una trappola di lamiera e fango. Quando il motore si è spento, soffocato dall’onda, il silenzio dell’abitacolo è stato rotto solo dal picchiettare violento della pioggia sul tetto. In quegli attimi di puro panico, l’unica via di fuga verso l’alto è diventata la superficie metallica della vettura, un’isola precaria nel mezzo di una corrente che trascinava via ogni certezza. Mentre il freddo penetrava nelle ossa, lo sguardo cercava disperatamente un barlume di soccorso nel buio di una notte che sembrava non voler finire mai, finché il profilo di un gommone non ha squarciato il muro d’acqua portando la salvezza.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Tutto allagato”. Maltempo devastante in Italia, uomo resta bloccato sul tetto dell’auto: scene da incubo

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