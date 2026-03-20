Un grave incidente si è verificato sulla Strada Statale 106 Jonica, provocando la morte di due persone. L’incidente ha causato un blocco del traffico e distrutto i veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per due degli occupanti. La strada rimane chiusa mentre le autorità effettuano i rilievi.

Tragedia sulla Strada Statale 106 Jonica, dove un grave incidente stradale ha causato la morte di due persone. Lo schianto è avvenuto in serata al chilometro 111, in un tratto particolarmente trafficato della costa ionica calabrese. Il sinistro si è verificato tra Marina di Gioiosa Ionica e Roccella Ionica, nei pressi di una concessionaria d’auto situata lungo la carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, una Volkswagen Golf avrebbe perso il controllo andando a schiantarsi violentemente contro un muretto. L’impatto sarebbe stato particolarmente violento: l’auto avrebbe compiuto più giri su se stessa, invadendo anche la corsia opposta e danneggiando il guardrail. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente spaventoso in Italia, due morti: schianto devastante, tutto bloccato

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