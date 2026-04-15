Il maltempo sferza Palermo allagamenti e disagi automobilista bloccato sul tettuccio dell'auto

Da ieri, forti piogge interessano principalmente la provincia e il centro di Palermo, causando allagamenti e disagi vari. Nella zona, un automobilista è rimasto bloccato sul tettuccio della propria vettura a causa dell'acqua accumulata. La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 ore di oggi. Le autorità invitano alla prudenza e alla prudenza nella circolazione.

Le piogge da ieri stanno colpendo soprattutto il territorio della provincia di Palermo e del capoluogo, tanto che la Protezione Civile regionale siciliana ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di oggi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Palermo: ALLAGAMENTI DEL 31/10/2025

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