Messina torna a nuotare | riapre la Piscina Cappuccini tra sport inclusione e città viva

Questa mattina Messina ha riaperto ufficialmente la Piscina Cappuccini, uno degli impianti più amati della città. Dopo più di quattro anni di chiusura, l’impianto è tornato a disposizione di nuotatori, atleti e famiglie. La riapertura segna un passo importante per la città, che ora può riappropriarsi di uno spazio dedicato allo sport e all’inclusione. La piscina sarà aperta al pubblico già da oggi, con l’obiettivo di riaccendere l’entusiasmo tra chi già frequentava e chi vuole iniziare a nuotare.

Messina ha finalmente riaperto la Piscina Esterna Cappuccini, uno dei suoi impianti simbolo, restituito oggi alla città dopo oltre quattro anni di chiusura. La cerimonia di inaugurazione, parte del progetto WAY – Welfare Activity for Young, volto a rigenerare gli spazi pubblici come strumenti di partecipazione e coesione attraverso lo sport, ha visto la presenza del sindaco Federico Basile, dell'assessore alle Politiche Sportive Massimo Finocchiaro, del direttore generale del Comune Salvo Puccio, della presidente della Messina Social City Valeria Asquini e dell'esperto allo Sport Francesco Giorgio.

