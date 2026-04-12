A San Romano, nei pressi di Lucca, si svolge un casting per selezionare comparse per una serie internazionale di Netflix. La città si prepara ad accogliere il team di produzione che utilizzerà alcune location locali per le riprese. L’evento attira numerosi partecipanti che sperano di ottenere un ruolo sul set. La selezione si svolge in questi giorni e coinvolge diverse persone interessate alla partecipazione.

Ancora una volta Lucca si prepara a vivere un momento da grande protagonista, trasformandosi nel set di un’importante serie internazionale targata Netflix. Un’occasione che promette di portare le atmosfere uniche della città - insieme ad altri scorci suggestivi della Toscana - nelle case di milioni di spettatori in tutto il mondo. E per Lucca non si tratta affatto di una prima volta: negli ultimi anni è già finita più volte sotto i riflettori, diventando set per diverse produzioni Rai e per il cinema. Le sue Mura, le piazze storiche e i vicoli senza tempo hanno infatti conquistato registi e produzioni, confermandola come una location sempre più richiesta nel panorama audiovisivo italiano e internazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casting per Netflix. In San Romano si scelgono comparse

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Soave diventa set cinematografico, al via i casting: si cercano comparse per la fiction Rai "Costanza 2"Le antiche mura di Soave sono pronte per ospitare, non solo visitatori e turisti, ma anche il set di una nuova produzione televisiva.