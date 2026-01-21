Netflix cerca comparse a Viterbo e provincia | info sui casting chi può partecipare e il nome della serie

Netflix è alla ricerca di comparse a Viterbo e provincia. La produzione 360Degrees ha annunciato l'apertura dei casting per figurazioni speciali e comparse per una serie Netflix. Possono partecipare residenti della zona interessata, seguendo le indicazioni fornite dall'organizzazione. Per ulteriori dettagli e modalità di candidatura, si consiglia di consultare le fonti ufficiali e le comunicazioni della produzione.

Netflix continua a scegliere la Tuscia. La produzione 360Degrees ha infatti annunciato l'apertura ufficiale dei casting per la selezione di comparse e figurazioni speciali per un prodotto Netflix. La serie è un progetto di finzione ispirato ad atmosfere "action-stealth"

