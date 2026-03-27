In Abruzzo, è stata approvata una nuova versione del manuale che disciplina l’autorizzazione dei servizi dedicati all’accoglienza dei minori. La decisione interessa le procedure e i requisiti necessari per l’attività di gestione e assistenza dei minorenni nelle strutture della regione. La pubblicazione del documento segna l’inizio di una fase di aggiornamento nel settore dell’accoglienza dei minori.

Per la prima volta regole e norme certe per la realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali e per la loro gestione, superando l’attuale frammentarietà della disciplina diversa da comune a comune Si apre una stagione nuova per il mondo dell’accoglienza dei minori in Abruzzo con l'approvazione del manuale per l’autorizzazione dei servizi per minorenni. Un atto che per la prima volta pone regole e norme certe per la realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali e per la loro gestione, superando l’attuale frammentarietà della disciplina diversa da comune a comune. “La riforma – ha ribadito l’assessore Santangelo –... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Nuova stagione per il mondo dell’accoglienza dei minori in Abruzzo: approvato il manuale per l’autorizzazione dei servizi

Articoli correlati

Leggi anche: Cabina di regia Formez-Regione Abruzzo per il rafforzamento della capacità amministrativa e la promozione dell’innovazione dei servizi

Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge che limita l’accoglienza dei migrantiDurante il consiglio dei ministri che si è tenuto nel pomeriggio a Palazzo Chigi il governo ha approvato un disegno di legge sull’immigrazione.

Approfondimenti e contenuti su Nuova stagione

Temi più discussi: For All Mankind, la serie tv rinnovata per una sesta e ultima stagione; CreaImpresa: al via la nuova stagione di formazione gratuita per trasformare un’idea in un’attività; 'Too Hot to Handle: Italia' Si Riaccende Per Una Seconda Stagione Con La Partecipazione Straordinaria Di Selvaggia Lucarelli; Parte una nuova stagione per il CUS Torino in serie A Elite, primo impegno sul campo della Capitolina.

Gardaland, la nuova stagione è alle porte: celebrazioni e novità per il 2026Con l’arrivo della primavera, Gardaland Resort riapre ufficialmente le porte: la nuova stagione partirà sabato 28 marzo. C'è grande attesa per l’arrivo di Animal Crossing: New Horizons, per la prima v ... veronasera.it

Al via nuova stagione del Parco di PinocchioSabato 28 marzo 2026 al via la nuova stagione del Parco di Pinocchio e dello storico Giardino Garzoni con l'ingresso gratuito per tutti i visitatori. (ANSA) ... ansa.it

Ancora Italia a Soma Bay. Dopo il terzo posto di Domenico Acerenza arriva l'ottimo risultato di Ginevra Taddeucci. L'Azzurra all'esordio in questa nuova stagione di Coppa del Mondo di nuoto di fondo nelle acque libere egiziane conquista la seconda posizion - facebook.com facebook

COME CASA, NIENTE Mentre aspetta che la nuova stagione di nuoto prenda definitivamente il volo… Anna Chiara Mascolo si gode le meraviglie della sua Firenze! Vista incantevole! #ItaliaTeam @FINOfficial_ x.com