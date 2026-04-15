Banche d’affari USA | risultati in crescita a doppia cifra e oltre le attese

Le principali banche d’affari negli Stati Uniti hanno annunciato risultati finanziari in aumento a due cifre nel primo trimestre. I dati mostrano un incremento superiore alle previsioni degli analisti, confermando una tendenza positiva rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questi risultati indicano una performance superiore alle stime di settore e riflettono un miglioramento rispetto alle aspettative di mercato.

Le grandi banche d’affari americane confermano risultati in crescita a due cifre nel primo trimestre dell’anno e nel complesso migliori delle attese del mercato. Settimana molto ricca di spunti con i risultati delle big statunitensi che stanno aprendo la nuova stagione dei conti nel migliore del modi: oggi era il turno di Morgan Stanley e Bank of America che seguono Citigroup e JP Morgan (ieri) e Goldman Sachs (lunedì). Morgan Stanley annuncia conti record. Morgan Stanley ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi netti in aumento del 16% a 20,6 miliardi di dollari e un utile netto in aumento del 29% a 5,6 miliardi di dollari, mentre l’ EPS si è attestato a 3,43 dollari (+32%).🔗 Leggi su Quifinanza.it

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