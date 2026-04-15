Turismo a Napoli le associazioni | Servono dati certi servizi e legalità Si investa in formazione

Nella sala consiliare di via Verdi a Napoli si è svolta una seduta dedicata al settore del turismo e dell’accoglienza, coinvolgendo istituzioni e rappresentanti delle imprese del comparto. L’incontro, molto atteso, ha affrontato la necessità di ottenere dati certi, migliorare i servizi e rafforzare la legalità nel settore. Gli operatori hanno sottolineato l’importanza di investire nella formazione per favorire uno sviluppo più sostenibile e professionale del turismo cittadino.

Made in Italy, identità e talento. Meloni: Mille marchi storici e 100 mld di fatturato Città della Scienza, sei startup nel coworking 4.0. Altre 4 postazioni disponibili, bando prorogato a luglio Un confronto atteso da tempo, ma che per gli operatori rappresenta solo un punto di partenza. La seduta monotematica del Consiglio comunale di Napoli dedicata a turismo e accoglienza, tenutasi nella sala consiliare di via Verdi, ha riunito istituzioni e rappresentanti della filiera turistica. Al centro del dibattito il documento in cinque punti presentato dalla rete Uniti per il Turismo – Aidit Campania Federturismo, Advunite, ABBAC, Sistema Trasporti, F.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Turismo, le associazioni nella cabina di regia Niscemi: Braga, 'servono risorse e tempi certi, non condoni'Roma, 2 feb (Adnkronos) - "La gravissima frana di Niscemi, una delle più estese che si ricordino in Sicilia, richiede un intervento immediato e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Turismo Pasqua, Napoli sold out con 400mila visitatori; Turismo a Napoli: le priorità del consiglio comunale; In Consiglio comunale seduta monotematica sul turismo; Turismo, Regione Campania corregge il Comune: a Napoli nel 2024 solo 3,5 milioni di presenze. Napoli, turismo sotto esame: le associazioni chiedono dati certi, legalità e servizi miglioriNapoli – La seduta monotematica del Consiglio comunale di Napoli dedicata a turismo e accoglienza, tenutasi nella Sala Consiliare di via Verdi, ha riunito ... pupia.tv Napoli, l’effetto mordi e fuggi era stato previsto: perché l’analisi di Enrico Ditto sulla Pasqua 2026 si è rivelata profeticaNapoli, Pasqua 2026: i dati confermano le previsioni di Enrico Ditto. Il turismo mordi e fuggi non basta più, serve qualità. ilgazzettinovesuviano.com Auguri alla neo dottoressa Nicole Paris, laureata in Scienze del Turismo. Tantissimi auguri dalla sua amata famiglia , , , ’ - facebook.com facebook La Torre della Moletta si trova all’interno del complesso archeologico del Circo Massimo ed è così chiamata perché sorgeva vicino a un mulino. turismoroma.it/it/luoghi/la-t… #VisitRome @Sovrintendenza x.com