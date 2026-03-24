turismo le associazioni nella cabina di regia

Fondazione per il turismo, "noi ci siamo". Cna, Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato non si limitano ad applaudire l’amministrazione comunale per volere dare i natali alla Dmo, Destination organization management. Le associazioni di categoria vogliono esserci ed è per questo che chiedono di definire uno statuto ben preciso alla base della futura Fondazione del turismo che dovrà gestire promozione ed eventi, stabilimenti le strategie turistiche e i progetti per la città. "La nostra proposta insiste fermamente su una gestione affidata a un Consiglio d’amministrazione e non a un singolo amministratore delegato. La complessità del mercato odierno richiede una pluralità di competenze e una visione corale: un Cda garantisce trasparenza, rappresentatività della filiera e una sintesi efficace tra visione pubblica e pragmatismo privato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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