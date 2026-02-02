Niscemi | Braga ' servono risorse e tempi certi non condoni'

La frana di Niscemi, una delle più grandi mai viste in Sicilia, preoccupa da giorni. Il sindaco Braga insiste: servono risorse e tempi chiari, non condoni. La situazione rischia di peggiorare se il Governo non interviene subito con un aiuto concreto.

Roma, 2 feb (Adnkronos) - "La gravissima frana di Niscemi, una delle più estese che si ricordino in Sicilia, richiede un intervento immediato e straordinario del Governo. La frana è ancora in corso, migliaia di persone sono sfollate e c'è l'urgenza di mettere in sicurezza il territorio". Lo dice Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati. "Non basta un'ordinanza, né possono bastare i 100 milioni. Servono governance chiara, tempi certi e risorse adeguate per affrontare l'emergenza e avviare la ricostruzione. E basta ambiguità su condoni edilizi -prosegue Braga-. È inaccettabile che, di fronte a un'emergenza di questa portata nel Mezzogiorno, il Governo, dopo il sorvolo di Premier e Vicepremier, si occupi d'altro: la sicurezza delle persone e la prevenzione del rischio idrogeologico devono tornare al centro dell'agenda". 🔗 Leggi su Iltempo.it

