Una sparatoria ha sconvolto la scuola di Tumbler Ridge, in British Columbia. Una donna armata ha aperto il fuoco e ha ucciso nove persone, poi si è tolta la vita. La polizia sta indagando sulla vicenda e nessun’altra persona è rimasta ferita. La comunità è sotto shock per quanto accaduto.

Una donna armata ha aperto il fuoco martedì pomeriggio all’interno della Tumbler Ridge Secondary School, nella provincia canadese della British Columbia, uccidendo nove persone prima di togliersi la vita. Nell’attacco, che ha coinvolto anche un’abitazione vicina ritenuta collegata alla vicenda, sono rimaste ferite oltre 25 persone, alcune in condizioni critiche. La sparatoria è iniziata intorno alle 13:20 ora locale all’interno dell’istituto, una scuola secondaria che accoglie studenti tra i 12 e i 18 anni. Quando gli agenti della Royal Canadian Mounted Police sono arrivati sul posto, hanno trovato diverse vittime all’interno dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Sparatoria in una scuola in Canada: una donna uccide nove persone e poi si uccide

Approfondimenti su Tumbler Ridge Secondary School

Una sparatoria in una scuola di Tumbler Ridge, in British Columbia, ha lasciato dietro di sé dieci vittime.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Tumbler Ridge Secondary School

Argomenti discussi: Sparatoria in una scuola in Canada: almeno 10 morti e 27 feriti. Il killer si sarebbe tolto la vita; Canada, sparatoria in una scuola, 10 morti compreso l’assalitore; Canada, sparatoria in una scuola: almeno 10 morti e 27 feriti; Canada, una donna spara in una scuola poi si uccide: 10 vittime.

Canada, sparatoria in una scuola: almeno 10 morti e 27 feritiL'assassino sarebbe una donna che poi si è tolta la vita prima dell'arrivo della polizia. Non sono note ancora le motivazioni del gesto. tgcom24.mediaset.it

Canada, sparatoria in scuola British Columbia: almeno 10 morti e 27 feritiE' successo a Tumbler Ridge, nella parte occidentale del Paese. Carney: Devastato da violenza orribile ... adnkronos.com

#Canada – Il premier Mark #Carney sospende il viaggio programmato alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco dopo la sparatoria in una scuola a Tumbler Ridge che ha provocato almeno dieci morti, compreso l'attentatore. Lo riferisce il suo ufficio, che x.com

10 morti in Canada per una sparatoria a scuola. Preghiamo per le vittime e i loro familiari. Quanto al colpevole, per Repubblica sarebbe una "donna" ma i media canadesi parlano di "woman dressed" (travestito da donna) e "trans men" Sembra sia l'ennesimo - facebook.com facebook