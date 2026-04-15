In Turchia, si è verificata una seconda sparatoria in una scuola nel giro di due giorni. Quattro persone sono morte e altre venti sono rimaste ferite. Secondo le fonti locali, l’assalitore è stato arrestato. I feriti sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali più vicini. La notizia ha attirato l’attenzione sui recenti episodi di violenza nelle strutture scolastiche del Paese.

Secondo i media locali l’assalitore sarebbe stato arrestato, mentre i feriti sono stati soccorsi e portati negli ospedali più vicini Nuovo attacco in una scuola della Turchia, nella città di Kahramanmaras, nel sudest del Paese, dove un uomo armato ha aperto il fuoco all’interno della scuola media Ayser Çalik. Secondo un primo bilancio diffuso dalle autorità locali, ci sarebbero almeno quattro morti e circa venti feriti. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie di polizia e ambulanze, che hanno trasportato i feriti negli ospedali della zona. A confermare la presenza di vittime è stato il governatore della provincia, Mükerrem Ünlüer, che nelle prime ore successive all’attacco ha parlato di “morti e feriti”, senza fornire inizialmente un numero preciso.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Turchia, seconda sparatoria in due giorni in una scuola: 4 morti e 20 feriti

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