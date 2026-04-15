Turchia altra sparatoria in una scuola | scene di panico in strada

In Turchia, una sparatoria si è verificata in una scuola di Kahramanmaras, nel sud-est del paese. Uno studente ha aperto il fuoco contro due aule, causando la morte di quattro persone e il ferimento di altre venti. Scene di panico si sono susseguite per le strade vicino all’istituto, mentre le forze dell’ordine intervenivano sul luogo. La dinamica dell’accaduto è ancora sotto indagine.

Nuova sparatoria in una scuola in Turchia. Uno studente ha aperto il fuoco contro due aule di un istituto di Kahramanmaras, nel sud-est del Paese, uccidendo quattro persone e ferendone altre 20. Il governatore provinciale di Kahramanmaras Mukerrem Unluer ha detto che lo studente, anche lui ucciso, imbracciava armi appartenenti al padre, agente di polizia. Tra le vittime c’è un insegnante. Non si conoscono ancora le motivazioni dietro il suo gesto. Già martedì, 16 persone, per lo più studenti, erano rimaste ferite quando un ex alunno ha aperto il fuoco in una scuola superiore nella vicina provincia di Sanliurfa. Questo articolo Turchia, altra...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Turchia, altra sparatoria in una scuola: scene di panico in strada Notizie correlate Altra sparatoria in una scuola in Turchia: almeno quattro mortiAlmeno quattro persone uccise in una sparatoria all'interno di una scuola media a Kahramanmaras, nel sudest della Turchia. Leggi anche: Turchia, altra sparatoria in una scuola: ci sarebbero sono morti e feriti Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Turchia, suicida lo studente che ha sparato in una scuola: 16 feriti; Sparatoria in un liceo turco, si suicida l'attentatore; Sparatoria in una scuola media in Turchia, ci sono morti; Turchia, studenti in ostaggio dopo la sparatoria in un liceo. Turchia, sparatoria in scuola media: 4 morti e venti feriti. E’ il secondo caso in due giorniNuovo episodio di violenza nelle scuole turche. Una sparatoria si è verificata a Kahramanmaras, nella scuola media Ayser Çalik, nel sud-est della Turchia, ... pupia.tv Altra sparatoria in una scuola in Turchia: almeno quattro mortiAlmeno quattro persone uccise in una sparatoria all'interno di una scuola media a Kahramanmaras, nel sudest della Turchia. Lo riferiscono i media locali, mentre sul posto sono state inviate numerose a ... orizzontescuola.it Turchia: sparatoria in scuola nel sud, 4 morti e 20 feriti Il sospetto assalitore sarebbe uno studente della scuola e si sarebbe tolto la vita dopo l'attacco... - facebook.com facebook Durante un attacco armato in Turchia, alcuni studenti si sono lanciati dalle finestre per scappare x.com