Quasi 420mila vaccinazioni antinfluenzali in 4 mesi nel territorio dell’Asl Toscana Centro

Quasi 420mila persone si sono fatte vaccinare contro l’influenza nell’Asl Toscana Centro in quattro mesi. Dal primo ottobre 2025 al 30 gennaio 2026, sono state 418.656 le dosi somministrate, con circa 8.200 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La campagna vaccinale procede bene, e il numero di vaccinazioni continua a salire.

FIRENZE – Sono state complessivamente 418.656 le vaccinazioni effettuate dall’1 ottobre 2025 al 30 gennaio 2026 nell’Asl Toscana centro, con un aumento di 8242 dosi rispetto allo stesso periodo relativo alla campagna vaccinale regionale 2024-2025. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale delle vaccinazioni antinfluenzali, sono state somministrate 222835 dosi nell’area Fiorentina, 65298 dosi nell’area Pratese, 59232 dosi nell’area Empolese e 71291 dosi nell’area PistoieseValdinievole. Nel periodo osservato sono state somministrate 110.106 vaccinazioni a persone con età pari o superiore a 80 anni, la fascia di popolazione più a rischio, rispetto alle 108873 del 2024-2025, con un aumento di 1233 dosi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

