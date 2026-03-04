Un centro di ricerca oncologica di Milano, il Nerviano Medical Sciences, si trova nuovamente in vendita. La struttura, nota nel settore, ha una storia complessa caratterizzata da diverse vicende di cessione e ristrutturazione. La decisione di mettere in vendita l’impianto arriva in un momento di incertezza per l’azienda che gestisce il centro. La procedura è stata avviata nelle ultime settimane.

La storia del Nerviano Medical Sciences di Milano è accidentata ed esemplificativa di questioni che riguardano l'intero settore Il Nerviano Medical Sciences (NMS), alla periferia di Milano, è uno dei centri di ricerca farmacologica più antichi e importanti d’Italia. Nei suoi uffici e laboratori lavorano oltre 400 persone, e tra loro ci sono molti biologi e chimici che hanno ideato e sviluppato alcuni dei farmaci oggi più utilizzati nei reparti di oncologia. Da mesi la produzione di nuove molecole è però molto rallentata: in autunno il fondo d’investimento cinese PAG, che detiene la proprietà del centro, aveva persino annunciato il licenziamento dell’intero gruppo di ricerca, composto da 73 persone. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un importante centro di ricerca oncologica è in vendita, ancora una volta

Ginecologia oncologica: all'Insubria un centro d’eccellenza che unisce ricerca, tecnologia e cura delle pazientiIl progresso nella lotta ai tumori ginecologici passa sempre più dalla ricerca, dall’innovazione tecnologica e da una formazione di altissimo livello.

Una donazione per finanziare il progetto dedicato alla ricerca oncologicaSabato 20 dicembre una delegazione di Balla&Snella Cervia, Santarcangelo e Cesena ha donato una cospicua somma a sostegno dei progetti del Punto Rosa...

