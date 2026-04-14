Tumori | glioma Fda riconosce come farmaco orfano l' isotopo rame-64 sviluppato nelle Marche

La Food and Drug Administration ha riconosciuto come farmaco orfano un nuovo trattamento sperimentale sviluppato nelle Marche per il glioma maligno. Si tratta di un isotopo di rame-64, utilizzato in studi clinici per questa forma di tumore cerebrale. La decisione consente di facilitare lo sviluppo e la commercializzazione del farmaco, che al momento è in fase di sperimentazione. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione alle terapie innovative contro i tumori cerebrali.

Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) - Un farmaco sperimentale per la cura del glioma maligno, una patologia oncologica cerebrale di estrema gravità, messo a punto dalla Acom, azienda marchigiana di Montecosaro (Macerata) focalizzata sullo sviluppo di radiofarmaci, ha ottenuto la Orphan Drug Designation (Odd) ed è stato riconosciuto come farmaco per patologia rara dalla Fda (Food and Drug Administration), autorità statunitense responsabile della governance del settore farmaceutico negli Usa. La Fda concede le Odd per agevolare lo sviluppo di terapie sperimentali destinate al trattamento, alla diagnosi o alla prevenzione di malattie rare che colpiscono meno di 200mila persone negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tumori: glioma, Fda riconosce come farmaco orfano l'isotopo rame-64 sviluppato nelle Marche Leggi anche: Tumori, nelle Marche 11mila casi l'anno, Aiom 'ogni paziente si sottoponga a 5 vaccinazioni' Tumori, mielofibrosi: ematologo Passamonti, ‘momelotinib farmaco cardine’’“Momelotinib si pone come un farmaco cardine nella terapia della mielofibrosi e anche come bridge al trapianto di midollo osseo allogenico, perché se...