Tudor ha annunciato il lancio di una nuova linea di orologi, caratterizzata da un design semplice e pulito. La casa produttrice ha deciso di puntare sulla sobrietà, eliminando elementi decorativi superflui e concentrandosi sulla funzionalità. La presentazione è avvenuta attraverso un evento ufficiale, durante il quale sono state mostrate le diverse varianti della collezione. Nessuna informazione è trapelata riguardo a prezzi o date di uscita.

Tudor ha scelto la sobrietà come filo conduttore delle sue novità di quest'anno. Una scelta che può sorprendere, considerando che il marchio ha costruito la propria identità moderna su reinterpretazioni un po’ ribelli dei diver vintage e su qualche mossa fuori dagli schemi: dal Pelagos FXD al Black Bay Chrono con dettagli rosa. Eppure, al Watches & Wonders 2026 di Ginevra, Tudor sembra preferire la continuità all’invenzione. Anzi, appare persino più conservatore del suo celebre e prudente fratello, Rolex. Un ribaltamento che pochi avrebbero immaginato solo qualche anno fa. Questo non significa che manchino spunti interessanti. Tudor ha presentato una nuova famiglia di prodotti, aggiornato molti dei suoi Black Bay più riusciti e introdotto un miglioramento meccanico sottile ma significativo nella linea Royal.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tudor ha presentato una nuovissima linea di orologi

Classificazione personale degli orologi Tudor

Notizie correlate

Biella, come un finto poliziotto 28enne ha rubato orologi d'oro e un Rolex Tudor a una donna: arrestatoÈ stato arrestato un 28enne milanese per truffa e furto ai danni di una 68enne biellese: l’uomo, fingendosi carabiniere, si è impossessato di...

Novak Djokovic ha una collezione di orologi pazzesca, da Audemars Piguet a HublotQuali orologi indossa Novak Djokovic? La risposta varia a seconda dei giorni e delle stagioni della sua carriera.

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Juventus, fiducia totale: Spalletti firma fino al 2028; Atletico Madrid-Barcellona, la Spagna brucia: la decisione Uefa e il trucco di Simeone.

Tudor ha presentato una nuovissima linea di orologiA Watches & Wonders il marchio arricchisce la lista delle sue novità perfezionando ulteriormente i modelli più amati dai fan ... gqitalia.it