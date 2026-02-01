Il futuro del libro nell’era dell’intelligenza artificiale | editori Usa ed europei a confronto
L’industria del libro sta cambiando rapidamente. Gli editori italiani guardano con attenzione alle novità portate dall’intelligenza artificiale, che sta rivoluzionando il modo di scrivere, pubblicare e distribuire i libri. Le grandi case editrici europee e americane si confrontano su come adattarsi a questa nuova realtà, tra sfide e opportunità. La domanda più grande è: come cambierà il lavoro degli autori e dei traduttori? E quali innovazioni arriveranno per i lettori? Le risposte ancora non sono chiare, ma il settore si prepara a una svol
L’editoria libraria italiana e internazionale si trova di fronte a una svolta epocale, segnata dall’impatto crescente dell’intelligenza artificiale. L’evento centrale di questa riflessione è la 43esima edizione del Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri, tenutosi a Venezia presso la Fondazione Giorgio Cini. L’occasione, ormai tradizionale, riunisce ogni anno esperti del settore: editori, librai, studiosi e rappresentanti delle istituzioni. Quest’anno il è stato il futuro del libro nell’era dell’IA, con un’attenzione particolare alle differenze tra il panorama statunitense e quello europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
