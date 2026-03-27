Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che sta considerando l'invio di altri 10.000 soldati in Medio Oriente. Ha inoltre affermato che gli Stati Uniti rappresentano il “peggior incubo” dell’Iran se quest’ultimo non accetterà un piano di pace. La discussione sulle possibili mosse militari arriva in un momento di tensione nella regione, con dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità statunitensi.

Gli Stati Uniti saranno il “peggior incubo” dell’Iran se non accetteranno un piano di pace ha detto, il presidente americano Donald Trump. ripete che Teheran sta “implorando” un accordo. Teheran, intanto, ha fatto sapere tramite i media iraniani che la risposta al piano in 15 punti è stata inviata ieri. Mentre il Pakistan, che si è offerto di ospitare negoziati tra i due Paesi, ha confermato l’esistenza di negoziati indiretti in corso. Trump ha annunciato, quindi, un nuovo rinvio dell’ultimatum che aveva dato all’Iran e sta valutando se mandare altri 10mila soldati in Medio Oriente L’ha riferito il Wall Street Journal, citando funzionari del dipartimento della Difesa a conoscenza dei piani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump sta valutando se mandare altri 10mila soldati in Medio Oriente

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