Guerra e pace Iran Trump invia seconda portaerei in Medio Oriente

Gli Stati Uniti hanno deciso di inviare una seconda portaerei in Medio Oriente, aumentando così la tensione nella regione. La mossa di Washington arriva in risposta alle recenti tensioni tra Iran e potenze occidentali, che alimentano il timore di un’escalation militare. Alberto Negri, giornalista, spiega che questa decisione mira a rafforzare la presenza militare statunitense e a inviare un chiaro segnale di deterrenza. Gregory Alegi, docente all’Università Luiss Guido Carli, sottolinea come questa mossa possa peggiorare la situazione, mentre José Nivoi, portavoce dei lavoratori portuali di Genova, evidenzia le rip

? Con: – Alberto Negri, giornalista – Gregory Alegi, Docente all'Università Luiss Guido Carli. – José Nivoi, Coordinatore Nazionale dell'USB Porto di Genova e Portavoce del Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali di Genova.