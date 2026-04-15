Trump unchained attacca il Papa e Meloni

Il 15 aprile 2026 a Firenze, Donald Trump ha rivolto dure critiche a Papa Leone XIV, paragonandolo a un politico progressista. L’ex presidente ha espresso il suo disaccordo pubblicamente, usando toni forti e senza risparmiare parole. La dichiarazione ha suscitato reazioni nel mondo politico e religioso, mentre l’evento si è svolto in un contesto di grande attenzione mediatica. La polemica ha coinvolto anche esponenti di diversi schieramenti.

Firenze, 15 aprile 2026 – È davvero senza precedenti l’attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV, trattato alla stregua di un qualsiasi politico woke. Attacco condiviso anche da J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti che si è convertito al cattolicesimo nel 2019. Una svolta alla quale ha dedicato il suo prossimo libro, “Communion: Finding My Way Back to Faith”, in uscita a luglio. Per Vance, il Papa si deve occupare delle questioni morali e lasciare la politica, o le politiche, a chi governa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trump unchained, attacca il Papa e Meloni Trump unchained, attacca il Papa e Meloni Trump attacca Papa Leone, Meloni rompe il silenzio e va contro il presidente Usa: "Parole inaccettabili"“Pensavo che il senso della mia dichiarazione di questa mattina fosse chiaro”, così Giorgia Meloni fa chiarezza su una nota pubblicata per augurare a... Meloni difende il Papa e Trump attacca: “Sono scioccato, su di lei sbagliavo”. La Premier: “Nessuna sudditanza”Un attacco senza precedenti contro uno dei leader che più ha tentato di tenere aperto il dialogo tra Stati Uniti ed Europa.