Meloni difende il Papa e Trump attacca | Sono scioccato su di lei sbagliavo La Premier | Nessuna sudditanza

In un nuovo episodio nel panorama politico internazionale, la Premier ha preso posizione a difesa del Papa, mentre un ex presidente ha espresso sorpresa e cambiato opinione nei suoi confronti, commentando di aver sbagliato nei suoi confronti. La Premier ha ribadito che non c’è stato alcun tentativo di sottomissione nei confronti di nessuno. Nel frattempo, si sono susseguite dichiarazioni critiche da parte di un ex presidente contro uno dei leader che ha cercato di mantenere un dialogo aperto tra Stati Uniti ed Europa.

Un attacco senza precedenti contro uno dei leader che più ha tentato di tenere aperto il dialogo tra Stati Uniti ed Europa. Donald Trump, per la seconda volta in due giorni, ha scosso bruscamente l'albero delle relazioni internazionali scagliandosi contro Giorgia Meloni dopo aver preso di mira Papa Leone: "Sono scioccato, pensavo avesse coraggio", le parole di fuoco rivolte alla premier italiana, accusata di mancato sostegno agli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Un affondo senza filtri, durante una telefonata con il Corriere della Sera, che ha condensato tutta l'insofferenza del tycoon verso il Vecchio Continente L'articolo Meloni difende il Papa e Trump attacca: “Sono scioccato, su di lei sbagliavo”.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Meloni difende il Papa e Trump attacca: “Sono scioccato, su di lei sbagliavo”. La Premier: “Nessuna sudditanza” Leggi anche: Trump al Corriere: “Meloni è inaccettabile. Mi sbagliavo su di lei, sono scioccato” Trump: “Scioccato da Meloni, mi sbagliavo su di lei”. E il nuovo attacco al Papa: “Sull’Iran dovrebbe tacere”A neanche 24 ore di distanza dalla sua tarda condanna alle parole diDonald Trumpcontro Papa Leone, che ancheGiorgia Melonifinisce nel delirante...