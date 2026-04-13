Trump attacca Papa Leone Meloni rompe il silenzio e va contro il presidente Usa | Parole inaccettabili

Le dichiarazioni di Donald Trump contro Papa Leone XIV hanno suscitato reazioni politiche in Italia. La premier, intervenuta pubblicamente, ha espresso disapprovazione nei confronti delle parole dell’ex presidente degli Stati Uniti, definendole inaccettabili. Trump aveva criticato il pontefice in merito a questioni storiche, portando a una discussione pubblica tra le diverse parti coinvolte. La polemica ha acceso i riflettori su un episodio che ha coinvolto figure di rilievo internazionale.

“Pensavo che il senso della mia dichiarazione di questa mattina fosse chiaro”, così Giorgia Meloni fa chiarezza su una nota pubblicata per augurare a Papa Leone XIV un “buon esito del viaggio” a fronte della prima missione apostolica del Pontefice in Africa. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scagliato un dardo contro il Capo della Chiesa, accusandolo di essere un “debole”. Una dichiarazione che non è sfuggita alle opposizioni. In una nuova nota, Meloni ha preso le difese di Prevost: “Parole inaccettabili“, rivolgendosi al tycoon. Articolo in aggiornamento .🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Trump attacca Papa Leone, Meloni rompe il silenzio e va contro il presidente Usa: "Parole inaccettabili" Trump contro il Papa, dopo ore la condanna di Meloni: “Parole inaccettabili”Dopo il durissimo attacco del tycoon al Pontefice, le opposizioni stigmatizzano l'accaduto e hanno denunciato il lungo silenzio di Meloni,... Meloni: «Inaccettabili le parole di Trump nei confronti del Papa, è giusto che Leone invochi pace e condanni guerra»«Pensavo che il senso della mia dichiarazione di questa mattina fosse chiaro, ma lo ribadisco con maggiore chiarezza.