L’ex presidente degli Stati Uniti ha espresso sorpresa e delusione nei confronti della presidente del Consiglio italiano, affermando di aver frainteso le sue qualità. Durante un intervento pubblico, ha dichiarato di pensare che Meloni avesse coraggio, ma di aver cambiato opinione dopo alcuni eventi recenti. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di discussione pubblica e sono state riportate da vari media internazionali.

“Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”. Questa volta è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni il bersaglio dell’ennesimo attacco lanciato da Donald Trump. In un’intervista al Corriere della Sera, il leader Usa, l’ha accusata di “non fare nulla per ottenere il petrolio” e di non aver accettato di partecipare all’offensiva contro l’Iran. “Dice semplicemente che l’Italia non vuole essere coinvolta”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti, “anche se l’Italia ottiene il suo petrolio da là, anche se l’America è molto importante per l’Italia. Pensa che l’America dovrebbe fare il lavoro per lei”. Agli occhi del tycoon la premier è anche colpevole di aver definito inaccettabili le parole che il presidente americano aveva riservato ieri a Papa Leone.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump: “Scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio ma mi sbagliavo”

TRUMP: «SCIOCCATO DA MELONI». LA PREMIER AL VINITALY NON CAMBIA LA LINEA | 14/04/2026

Trump al Corriere: “Scioccato da Meloni. Pensavo avesse coraggio, mi sbagliavo”(Adnkronos) – "(A voi italiani) piace il fatto che la vostra presidente (del Consiglio, ndr) non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace...

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