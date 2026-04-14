Recentemente si sono diffuse dichiarazioni che indicano una rottura nella sintonia tra l’ex presidente degli Stati Uniti e la leader italiana. Un commento anonimo ha espresso sorpresa e delusione riguardo a un comportamento percepito come inaspettato, lasciando intendere una distanza tra i due. Fino a poco tempo fa, i rapporti tra le due figure pubbliche erano stati caratterizzati da parole di apprezzamento e segni di intesa, ma ora si percepiscono segnali di tensione.

C’eravamo tanto amati. Siamo abituati a vedere sguardi d’intesa e ad ascoltare parole colme di reciproca ammirazione tra loro, eppure, ora, l’armonia tra Donald Trump e Giorgia Meloni sembra vacillare. Dopo l’attacco del presidente statunitense contro Papa Leone XIV, la premier ha inizialmente tentennato nel condannare le parole del suo alleato ma poi, in serata, si è espressa con chiarezza a riguardo, affermando: «Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili. Ho espresso ed esprimo la mia solidarietà a papa Leone. Dico di più: francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La sintonia tra Donald Trump e Giorgia Meloni scricchiola: «Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo»

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Trump al Corriere: “Scioccato da Meloni. Pensavo avesse coraggio, mi sbagliavo”(Adnkronos) – "(A voi italiani) piace il fatto che la vostra presidente (del Consiglio, ndr) non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace...