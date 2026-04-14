Trump al Corriere | Scioccato da Meloni Pensavo avesse coraggio mi sbagliavo

Un articolo riporta le dichiarazioni di un ex presidente statunitense durante un’intervista, in cui ha espresso sorpresa riguardo alle azioni del governo italiano guidato da una donna. L’ex presidente ha criticato le decisioni del governo, chiedendosi se la popolazione sia soddisfatta del mancato sforzo per ottenere risorse energetiche. Le sue parole si concentrano sulla percezione delle scelte politiche attuali e sulla reazione pubblica a queste.

(Adnkronos) – "(A voi italiani) piace il fatto che la vostra presidente (del Consiglio, ndr) non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo". Così Donald Trump in un'intervista esclusiva al Corriere della Sera parlando di Giorgia Meloni. Ealla domanda. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Trump: «Scioccato da Meloni. Mi sbagliavo su di lei, non vuole aiutarci» Leggi anche: Trump: «Scioccato da Meloni, mi sbagliavo su di lei: pensavo avesse coraggio. Il Papa non capisce che l'Iran è una minaccia nucleare» Trump al Corriere, 'scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio'"Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato": lo afferma Donald Trump parlando al telefono con il Corriere della Sera.