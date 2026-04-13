Papa contro Trump Mattarella e Meloni ringraziano il pontefice per il messaggio di pace Salvini critica il presidente Usa

Dopo le minacce di Donald Trump a Papa Leone, il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio hanno espresso pubblicamente gratitudine al Pontefice per il suo messaggio di pace. Entrambi hanno ringraziato il Papa senza fare riferimenti diretti all’ex presidente americano, scegliendo di sottolineare il suo impegno per la pace. Nel frattempo, un esponente politico ha criticato pubblicamente il comportamento di Trump nei confronti del Papa.

Dopo le minacce di Donald Trump a Papa Leone il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ringraziano il Pontefice per il suo sforzo per la pace: un modo per prendere le distanze dal presidente americano senza nominarlo. Invece il leader della Lega Matteo Salvini critica apertamente il tycoon. Il messaggio del Quirinale. Il presidente della Repubblica in un messaggio a Sua Santità prima del lungo viaggio apostolico in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale dice che «il forte richiamo alla pace, così urgente in tempi tanto tribolati, al pari dell’invito all’unità e alla fraternità, contribuirà ad alimentare la consapevolezza dell’indispensabile contributo che ogni individuo e ogni collettività sono chiamati a fornire per superare le divisioni e salvaguardare la dignità dell’uomo ».🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Mentre Trump attacca Papa Leone XIV, Mattarella rilancia l’appello alla pace del Pontefice: “Richiamo urgente che non può lasciare nessuno indifferente” Gli auguri di Meloni e il messaggio di Mattarella al Papa: “Recuperare le ragioni del dialogo”Come tradizione, anche quest’anno sono arrivati gli auguri di Pasqua da parte di Giorgia Meloni.