L’alleato iraniano brucia ma la Russia potrebbe trarne vantaggio anche facendo affari con la Cina

Gli Stati Uniti e Israele hanno iniziato da una settimana una serie di attacchi contro un alleato del Cremlino, coinvolgendo operazioni militari che continuano senza sosta. Nel frattempo, l'Iran, partner di questo alleato, sta affrontando un aumento di tensioni e incendi che si stanno propagando nella regione. La Russia, osservando gli sviluppi, potrebbe considerare strategie diverse, anche coinvolgendo la Cina negli eventuali accordi.

Gli Stati Uniti e Israele stanno bombardando un alleato del Cremlino: domani sarà una settimana tonda dall’avvio della campagna militare. Adesso l’Iran brucia e lo fa anche una regione in cui gli interessi politici. ed equilibrio strategici della Federazione, passano attraverso il rapporto dei russi con gli ayatollah. L’escalation regionale non piace ai russi, ma, paradossalmente, potrebbe finire per rafforzarli mentre la guerra contro l’Ucraina va avanti. Teheran continua a bruciare, ma dagli iraniani non è arrivata alcuna richiesta di sostegno militare alla Russia da quando Stati Uniti e Israele hanno iniziato a lanciare attacchi in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

