Giorgia Meloni dice no a Trump | la decisione della premier spiazza tutti

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso di non aderire al nuovo Board of Peace per Gaza, un'iniziativa promossa dal presidente Donald Trump. Questa scelta, inattesa da alcuni, riflette una posizione di neutralità e autonomia dell’Italia nel contesto internazionale. La decisione evidenzia l’importanza di una politica estera equilibrata, mantenendo distinte le relazioni con gli Stati Uniti e gli impegni europei.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe scelto di non far aderire l'Italia al nuovo Board of Peace per Gaza, iniziativa promossa dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Alla base di questa decisione vi sarebbe il richiamo all' articolo 11 della Costituzione, che consente la partecipazione del Paese solo a organizzazioni internazionali per la pace costituite «in condizioni di parità con gli altri Stati». Giorgia Meloni respinge l'adesione italiana al Board of Peace per Gaza. Secondo le informazioni diffuse dal Corriere della Sera, la struttura giuridica e operativa del Board of Peace non rispetterebbe pienamente questo principio costituzionale, sollevando così perplessità a livello istituzionale.

