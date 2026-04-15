Trump rincara la dose per Meloni e il Papa | Schlein difende la presidente del Consiglio

Nel corso di un podcast quotidiano, si è parlato di recenti dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti rivolte alla leader di un partito italiano e al Papa. La discussione si è concentrata su alcune affermazioni che hanno suscitato reazioni diverse, portando anche a una presa di posizione di una dirigente politica italiana, che ha difeso la presidente del Consiglio. L'episodio ha attirato l'attenzione di diverse fonti di informazione e ha alimentato il dibattito pubblico.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dei nuovi attacchi di Trump a Meloni e al Papa e di come Schlein abbia difeso la premier.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Scontro Papa-Trump, Vance rincara la dose: "Il Vaticano dovrebbe attenersi alle questioni morali"Non si placano le polemiche dopo il duro affondo che il presidente Usa Donald Trump ha fatto contro Papa Leone XIV. Il Papa: "Dio non sta coi prepotenti". Trump rincara la dose: "Non sa cosa succede in Iran"Non si placano le polemiche dopo il duro affondo che il presidente Usa Donald Trump ha fatto contro Papa Leone XIV. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Papa: Dio non sta coi prepotenti. Trump rincara la dose: Non sa cosa succede in Iran; Trump e l'attacco al Papa, Vance: Vaticano dovrebbe attenersi alle questioni morali; Trump contro il Papa: lui non si scusa e Vance rincara la dose. Il mondo cattolico Usa protesta; Trump contro il Papa: lui non si scusa e Vance rincara la dose. Il mondo cattolico USA protesta. Trump rincara la dose contro Giorgia Meloni: Non abbiamo più lo stesso rapportoNuove parole di Donald Trump nei confronti di Giorgia Meloni dopo l'attacco delle scorse ore. Ecco il commento del tycoon. newsmondo.it Il Papa: Dio non sta coi prepotenti. Trump rincara la dose: Non sa cosa succede in IranAnche il vicepresidente Usa muove critiche verso il Santo Padre, sia pure non citandolo. In Italia tutti compatti a difesa del pontefice. Ma Trump torna ad attaccarlo: Non capisce, non ha idea di ciò ... msn.com Guerra, Trump rincara la dose: “Qualcuno dica al Papa che l’Iran ha ucciso 42 mila innocenti”. Gli Usa: “Controllo totale di Hormuz” – LIVE ift.tt/scgGCRZ x.com Il vicepresidente Usa rincara la dose dopo le dichiarazioni di Trump. VIDEO facebook