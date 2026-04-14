Il Papa | Dio non sta coi prepotenti Trump rincara la dose | Non sa cosa succede in Iran

Il Papa ha affermato che Dio non supporta i prepotenti, mentre Donald Trump ha risposto accusando il Papa di non conoscere la situazione in Iran. Le dichiarazioni si sono susseguite in un clima di tensione, senza che si sia arrivati a una conclusione condivisa. La polemica tra il leader religioso e l’ex presidente statunitense continua a occupare le prime pagine dei media.

Non si placano le polemiche dopo il duro affondo che il presidente Usa Donald Trump ha fatto contro Papa Leone XIV. Sulla vicenda interviene anche il vicepresidente americano JD Vance, che pur essendo cattolico non prende le distanze, neanche in modo velato, dalle parole di Trump ma, anzi, rimbrotta il Vaticano. "Ritengo certamente che, in alcuni casi, sarebbe preferibile che il Vaticano si attenesse alle questioni morali e che lasciasse che il presidente degli Stati Uniti si occupasse di definire le politiche pubbliche americane", ha detto parlando al programma Special Report with Bret Baier di Fox News. Niente angoli smussati, dunque, dalla Casa Bianca barra dritta e scontro frontale con la Chiesa cattolica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Papa: "Dio non sta coi prepotenti". Trump rincara la dose: "Non sa cosa succede in Iran" Leggi anche: Il Papa di nuovo contro Trump: “Dio non sta con i malvagi e i prepotenti” Papa Leone XIV: «Dio è straziato dalla guerre, non sta con i prepotenti». Il nuovo messaggio, senza citare TrumpNonostante le tensioni di ieri con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Papa Leone torna sui conflitti che affliggono il mondo, in...