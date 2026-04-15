Nelle ultime ore, le dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti contro la premier e il Papa hanno suscitato reazioni diverse in ambito politico. Mentre alcuni esponenti hanno espresso solidarietà, altri hanno preferito commentare con messaggi di vicinanza e commenti critici. La discussione si è concentrata su come alcune figure politiche abbiano risposto alle affermazioni, creando un quadro di reazioni variegate e spesso contrastanti.

Le parole di Trump contro la premier e il Papa scuotono la politica fra attestati di solidarietà, inaspettati messaggi di vicinanza e i soliti «ve l'avevamo detto». Elly Schlein, intervenendo alla Camera, definisce l'attacco del presidente Usa come «una cosa gravissima». Esprime solidarietà a Meloni e poi chiarisce che «l'Italia è un Paese libero e sovrano (.). Nessun capo di Stato straniero può permettersi di attaccare, minacciare o mancare di rispetto al nostro Paese e al nostro governo». Parole apprezzate da Giovanni Donzelli, capogruppo di FdI alla Camera: «Ho apprezzato le parole di Elly Schlein, a differenza di altri esponenti delle opposizioni che non hanno colto il senso dell'intervento della segretaria del Pd».🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump-Meloni, cosa c'è dietro la "solidarietà pelosa" di Schlein e compagni

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Schlein contro Meloni: «Oscilla per non indispettire Trump, cosa farà per le famiglie?»Elly Schlein dice che se Giorgia Meloni «ha trovato 13 minuti per portare acqua al mulino del sì, può trovare altri 13 minuti per intervenire sulle...

Temi più discussi: Trump al Corriere: Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato. Nuovo attacco al Papa: Non ha idea di cosa sta succedendo in Iran; Meloni prende le distanze da Trump, lui si arrabbia, lei riceve la solidarietà da tutti; Trump attacca Meloni: Scioccato da lei, pensavo avesse coraggio; Trump attacca Meloni: Sono scioccato. Pensavo avesse coraggio, mi sbagliavo. L'Iran e il papa: cosa c'è dietro la rottura.

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Trump attacca Meloni, ma sui social è lei che ci guadagna: follower in crescita per la premier, in calo per il tycoonL’attacco senza precedenti del presidente americano Donald Trump contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha generato effetti tangibili anche sui social, in particolare su Instagram. Negli ul ... affaritaliani.it

Trump "scarica" Meloni; "il divorzio"; "Era una Maga"; "lo strappo": le prime pagine di oggi. - facebook.com facebook

Trump contro Meloni: non ci aiuta Il testo completo dell’intervista telefonica di @viviana_mazza al presidente degli Stati Uniti @Corriere x.com