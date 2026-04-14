Durante una seduta parlamentare, una rappresentante ha espresso solidarietà a un membro del governo, condannando un attacco da parte dell’ex presidente degli Stati Uniti. La stessa ha affermato che la condanna sarà condivisa da tutti i presenti in aula e ha criticato l’ex presidente per aver commentato l’episodio. La discussione si è concentrata sulle dichiarazioni di Trump e sulle reazioni politiche a quelle parole.

“Voglio esprimere la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest’aula, per l’attacco del presidente Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando in aula alla Camera. “E – ha aggiunto – voglio dire che l’Italia è un paese libero e sovrano e che la nostra costituzione è chiara: l’Italia ripudia la guerra. Nessun capo di Stato straniero può permettersi ad attaccare o minacciare o mancare di rispetto al nostro paese e al nostro governo. siamo avversari in quest’aula ma siamo tutte e tutti cittadini italiani e rappresentanti degli italiani e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro Paese Chiediamo su questo davvero una condanna unanime”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Schlein: ‘solidarietà a Meloni, Trump non si permetta’

Schlein, solidarietà a Meloni, non accettiamo attacchi a nostro PaeseFerma condanna per attacco del presidente Donald Trump alla presidente Meloni per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone.

Schlein, piena solidarietà al Papa, da Trump attacchi gravissimi"Con gli attacchi e le minacce al Papa il Presidente Trump sposta oltre ogni tollerabilità il metodo di arroganza che lo ha fin qui caratterizzato.