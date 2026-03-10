Schlein contro Meloni | Oscilla per non indispettire Trump cosa farà per le famiglie?

Elly Schlein dice che se Giorgia Meloni «ha trovato 13 minuti per portare acqua al mulino del sì, può trovare altri 13 minuti per intervenire sulle accise come le abbiamo suggerito noi, o per spiegare cosa significa che "non condanna né condivide" la guerra illegale di Trump e Netanyahu?». Il riferimento è al filmato di ieri sul referendum. Secondo la segretaria Dem la priorità degli italiani è la riduzione delle accise: «Ma dovrebbe anche dirci cosa intende fare contro una prevedibile impennata dell'inflazione, che già negli ultimi quattro anni si è mangiato il potere d'acquisto dei cittadini, con il carrello della spesa aumentato del 25% e i salari ridotti nello stesso periodo del 10», dice in un'intervista a Repubblica.