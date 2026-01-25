Trump Europa e Nato | c’eravamo tanto amati

Donald Trump ha visitato l’Europa in occasione del World Economic Forum di Davos, in Svizzera, il 25 gennaio 2026. La sua presenza ha suscitato discussioni sull’andamento delle relazioni tra Stati Uniti, Europa e NATO, riflettendo sul ruolo degli alleati e sulle dinamiche internazionali attuali. In questo contesto, si analizzano i principali temi e le implicazioni di questa visita per il panorama geopolitico europeo.

Firenze, 25 gennaio 2026 – Donald Trump questa settimana è venuto a farsi un giro in Europa, per partecipare al World Economic Forum a Davos, in Svizzera. Il Commander in Tweet ha parlato per 72 minuti (durante i quali ha ripetutamente confuso la Groenlandia con l’Islanda, ma sono dettagli) ed è tornato ad attaccare l’Europa e la Nato. “Gli Stati Uniti sono trattati molto ingiustamente dalla Nato. Diamo così tanto e riceviamo così poco. Non avreste la Nato se non fossi intervenuto nel mio primo mandato. La guerra in Ucraina ne è un esempio. È una guerra che non sarebbe mai dovuta iniziare, e non sarebbe iniziata se le elezioni presidenziali americane del 2020 non fossero state truccate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Trump contro l'Europa e la Nato (again)Donald Trump ha recentemente visitato l’Europa per partecipare al World Economic Forum di Davos.

