Bonelli | Blocco navale ennesima propaganda Meloni per nascondere fallimento su sicurezza – Il video

Questa mattina ad Arcadia, Angelo Bonelli di Avs ha accusato Meloni di usare un blocco navale come strumento di propaganda. Durante il punto stampa in piazza Montecitorio, Bonelli ha detto che questa mossa serve a nascondere le falle sulla sicurezza, invece di risolvere i problemi seri. La polemica continua, mentre la discussione sulla questione sbarco resta al centro dell’attenzione.

(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2026 Il punto stampa di Angelo Bonelli di Avs in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Il leader di Azione, Carlo Bonelli, attacca duramente il governo Meloni sul nuovo decreto sicurezza.

Il governo italiano ha approvato un nuovo provvedimento per bloccare l’immigrazione illegale.

Il blocco navale prevede l’interdizione temporanea, fino a sei mesi, dell’attraversamento del limite delle acque territoriali per le imbarcazioni che hanno migranti a bordo. Previste multe fino a 50mila euro chi lo viola. - facebook.com facebook