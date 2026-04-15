Un confronto tra il governo degli Stati Uniti e la Chiesa cattolica ha attirato l’attenzione nei giorni scorsi, dopo che un ex presidente ha rivolto parole dure contro il papa Leone XIV, il primo pontefice statunitense. La reazione dei vescovi pugliesi si è fatta sentire con un messaggio in difesa della figura del Papa, definendolo una voce di pace. La vicenda ha alimentato un dibattito tra le istituzioni ecclesiastiche e il governo americano, senza precedenti.

È scontro aperto tra Casa Bianca e Vaticano. L’attacco frontale di Donald Trump a Papa Leone XIV, primo Pontefice americano della storia, ha innescato una crisi diplomatica senza precedenti: sullo sfondo la guerra in Iran e in Medio Oriente. Ad accendere la miccia le parole durissime del presidente Usa, che ha definito Prevost «debole sulla criminalità e pessimo in politica estera», arrivando ad affermare: «Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe Papa». La risposta del Santo Padre è stata ferma: «Io non ho paura dell’amministrazione Trump, parlo del Vangelo e quindi continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra. E non ho intenzione di entrare in un dibattito con lui».🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Trump, l?attacco a Leone. I vescovi pugliesi: «Il Papa voce di pace, non lo fermerà»

Papa Leone: Dio rifiuta la guerra, nessuno può usarlo per giustificarla

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