I vescovi toscani, tra cui il presidente della Cei regionale, hanno espresso solidarietà al Papa Leone XIV in seguito alle affermazioni fatte dall'ex presidente degli Stati Uniti nei confronti del Papa Prevost. Donald Trump aveva criticato il pontefice, scatenando una reazione da parte delle autorità religiose toscane, che hanno ribadito il loro sostegno al Santo Padre e alla sua figura come voce insostituibile per la pace.

Trump contro Papa Leone, i vescovi toscani con il cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente Cei Conferenza episcopale Toscana esprimono vicinanza a Papa Leone XIV dopo le parole di Donald Trump, presidente Usa, contro Papa Prevost. Un attacco molto pesante del presidente Usa a cui Papa Leone lunedì 13 aprile, in volo verso Algeria, ha risposto: “ Io non ho paura dell’amministrazione Trump, parlo del Vangelo, continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra”. Poi: “Non ho intenzione di entrare in un dibattito con lui”. Le parole di Trump: “ Papa Leone è debole sulla criminalità e pessimo per la politica estera. Leone dovrebbe essere grato perché, come tutti sanno, è stato una sorpresa scioccante.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Trump contro Papa Leone, vescovi toscani: “Vicini al Santo Padre, voce insostituibile per la pace”

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