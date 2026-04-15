Trump invia altri 10 mila soldati in Medio Oriente

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'invio di altri 10.000 soldati in Medio Oriente, affermando che la guerra con l'Iran potrebbe essere vicina alla conclusione. Ha anche confermato la possibilità di nuovi colloqui in Pakistan, precisando che non ci sarà una proroga del cessate il fuoco, che scade il 21 aprile. Queste dichiarazioni arrivano in un momento di crescente tensione nella regione.

Donald Trump continua a fare pressione sull’ Iran: il presidente Usa ha affermato di ritenere che la guerra sia « molto vicina alla fine » e ha confermato la possibilità di nuovi colloqui in Pakistan, escludendo una proroga del cessate il fuoco, in scadenza il 21 aprile. Per convincere Teheran, il capo della Casa Bianca si prepara inoltre a un’altra mossa: l’invio di migliaia di soldati in Medio Oriente. Lo scrive il Washington Post, citando funzionari Usa. Donald Trump (Ansa). Il Pentagono è pronto a inviare 10.200 soldati entro fine mese. Il Pentagono è pronto a inviare nella regione, già nei prossimi giorni, 6 mila soldati a bordo della portaerei Uss George H.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump invia altri 10 mila soldati in Medio Oriente Trump minaccia centrali elettriche e ponti in Iran: Aprite lo Stretto, bastardi Notizie correlate Wp, 'il Pentagono invia altri 10 mila soldati Usa in Medio Oriente'Il Pentagono invierà altre migliaia di soldati in Medio Oriente nei prossimi giorni, mentre il governo Trump cerca di fare pressione sull'Iran per un... Trump vede vicina la pace in Iran: “Accordo possibile entro aprile”. Ma intanto invia altri 10mila soldati in Medio OrienteNonostante il fallimentare negoziato di Islamabad, Donald Trump continua ad affermare che “la guerra in Iran è quasi finita”. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Medio Oriente, Trump annuncia un blocco navale a Hormuz. I Pasdaran minacciano: 'Sarà un vortice mortale'; L'Iran avrebbe sospeso tutti i canali di comunicazione con gli Usa - Esplosioni dopo attacchi sull'isola di Kharg; Gli Stati Uniti annunciano il blocco di tutti i porti iraniani; Tregua di due settimane in Iran, Trump Grande giornata per la pace mondiale. Wp, ‘il Pentagono invia altri 10 mila soldati Usa in Medio Oriente’(ANSA) – ROMA, 15 APR – Il Pentagono invierà altre migliaia di soldati in Medio Oriente nei prossimi giorni, mentre il governo Trump cerca di fare pressione sull’Iran per un accordo che metta fine al ... espansionetv.it Trump vede vicina la pace in Iran: Accordo possibile entro aprile. Ma intanto invia altri 10mila soldati in Medio OrienteTrump vede vicina la pace in Iran: Accordo possibile entro aprile. Ma intanto invia altri 10mila soldati in Medio Oriente ... lanotiziagiornale.it MEDIO ORIENTE | 'Un accordo con l'Iran entro fine aprile è possibile', ha detto Trump in un'intervista a Sky News. Secondo il presidente iraniano Pezeshkian Teheran sostiene un dialogo costruttivo con gli Stati Uniti, ma non si lascerà 'costringere alla sottomis x.com Situazione Medio Oriente, Cina: "La priorità è evitare la ripresa delle ostilità" Nel corso della conferenza stampa ordinaria del 15 aprile al Ministero degli Esteri cinese, un giornalista ha chiesto al portavoce Guo Jiakun di commentare le notizie secondo cui, ent - facebook.com facebook