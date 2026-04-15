Trump invia altri 10 mila soldati in Medio Oriente

Da lettera43.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'invio di altri 10.000 soldati in Medio Oriente, affermando che la guerra con l'Iran potrebbe essere vicina alla conclusione. Ha anche confermato la possibilità di nuovi colloqui in Pakistan, precisando che non ci sarà una proroga del cessate il fuoco, che scade il 21 aprile. Queste dichiarazioni arrivano in un momento di crescente tensione nella regione.

Donald Trump continua a fare pressione sull’ Iran: il presidente Usa ha affermato di ritenere che la guerra sia « molto vicina alla fine » e ha confermato la possibilità di nuovi colloqui in Pakistan, escludendo una proroga del cessate il fuoco, in scadenza il 21 aprile. Per convincere Teheran, il capo della Casa Bianca si prepara inoltre a un’altra mossa: l’invio di migliaia di soldati in Medio Oriente. Lo scrive il Washington Post, citando funzionari Usa. Donald Trump (Ansa). Il Pentagono è pronto a inviare 10.200 soldati entro fine mese. Il Pentagono è pronto a inviare nella regione, già nei prossimi giorni, 6 mila soldati a bordo della portaerei Uss George H.🔗 Leggi su Lettera43.it

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