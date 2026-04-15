In un quadro internazionale segnato da tensioni e confronti tra leader mondiali, si fa strada la questione delle strategie diplomatiche e delle priorità nazionali. Tra le recenti vicende, spicca l’attenzione rivolta alle mosse di un ex presidente statunitense e alle sue relazioni con altre potenze globali. Nel frattempo, si continuano a discutere le dinamiche tra gli Stati Uniti e le questioni regionali, tra cui lo stretto di Hormuz, e le implicazioni per le relazioni con la Russia e l’Ucraina.

Se Trump schiaffeggia colei che era considerata l’amica prediletta, la figlia del popolo, l’underdog italiana Giorgia Meloni, figurarsi la voglia che ha di negoziare ancora in nome dell’odiato Zelensky e dell’Ucraina la pace con Mosca, il luogo del potere di Vladimir Putin, l’uomo al quale il tycoon non ha mai mancato di rispetto. Oggi infatti è lo stretto di Hormuz, principio e destino di una guerra che colpisce il dominio degli Usa nel mondo e ne mette in discussione la supremazia, l’urgenza sulla quale l’amministrazione americana pone mano. È invece la necessità del gas russo, l’urgenza parallela dell’Europa, figlia degli esiti delle bombe lanciate da Trump sul capo degli ayatollah.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump intrappolato nello stretto di Hormuz: chi pensa più all’Ucraina? Chi parlerà con Putin? | il commento

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