Donald Trump ha commentato la situazione nel Golfo, affermando che i Paesi che non hanno fornito supporto agli Stati Uniti nella gestione del conflitto con l’Iran dovrebbero occuparsi da soli del petrolio nello Stretto di Hormuz. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto di tensioni crescenti nella regione, dove il controllo delle rotte energetiche rimane un punto centrale.

Donald Trump si scaglia contro quei Paesi che non hanno aiutato gli Usa nella guerra contro l’Iran invitandoli ad adoperarsi per prendere il petrolio nello Stretto di Hormuz. Il presidente Usa, infatti, ha scritto sul social Truth: “A tutti quei Paesi che non possono ottenere carburante per aerei a causa dello Stretto di Hormuz, come il Regno Unito, che si è rifiutato di intervenire nella decapitazione dell’Iran, ho un suggerimento per voi: numero 1, comprate dagli Stati Uniti, ne abbiamo in abbondanza, e numero 2, fatevi coraggio, andate allo Stretto e prendetevelo”. E ancora: “Dovrete imparare a combattere da soli, gli Stati Uniti non saranno più lì ad aiutarvi, proprio come voi non siete stati lì per noi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Guerra in Iran, Trump: “Chi non ci ha aiutato vada a prendersi da solo il petrolio nello Stretto di Hormuz”

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