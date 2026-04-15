Trump il nuovo ‘eresiarca’ Non gli bastano le religioni esistenti | il divino è lui

Nel 2015, durante un’intervista, Donald Trump dichiarò che la Bibbia era il suo libro preferito, considerandola “superiore” al suo libro di strategia commerciale, The Art of the Deal. Questa affermazione suscitò attenzione e fu riportata dai media come un episodio che mostrava il suo rapporto con le questioni religiose. La frase mise in evidenza il suo modo di presentarsi rispetto alle tematiche spirituali, attirando commenti di vario genere.

Nell’agosto 2015, in un’intervista concessa a Mark Halperin e John Heilemann, Donald Trump definì la Bibbia il suo libro preferito (“number one”), arrivando a giudicarla persino “superiore” al suo The Art of the Deal. Ma quando gli fu chiesto di indicare il passo che amava di più, tagliò corto: “È una cosa molto personale”, disse, rifiutandosi di rivelarlo. Incalzato sulla preferenza tra Antico e Nuovo Testamento, liquidò la domanda con un secco: “Sono uguali”. All’epoca Trump non aveva ancora vinto le elezioni del 2016 e si dichiarava presbiteriano. Cinque anni dopo, nell’ottobre 2020, in un’intervista al Religion News Service, corresse il tiro: “Sebbene sia cresciuto in una chiesa presbiteriana, ora mi considero un cristiano non confessionale ”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump, il nuovo ‘eresiarca’. Non gli bastano le religioni esistenti: il divino è lui Notizie correlate Mattarella: Gli Emirati hanno uno straordinario carattere di apertura al dialogo tra le religioni – Il video«Gravi timori dopo l’inchiesta di Report», la denuncia dell’Anm: «Sulla sicurezza informatica serve chiarire il ruolo di Palazzo Chigi» L’addio di... Leggi anche: Le riserve mondiali di petrolio non bastano più: ecco perché Trump sblocca il greggio russo Una raccolta di contenuti Gesù abbraccia Trump: il nuovo post del presidente Usa su TruthIl post, pubblicato da un account su Truth, è stato condiviso dal presidente statunitense sul proprio profilo. Ai folli della sinistra radicale potrebbe non piacere, ma io penso che sia piuttosto car ... tg24.sky.it Trump, il nuovo post che lo ritrae con Gesù: «Il tycoon scelto da Dio»Nuova provocazione di Donald Trump: dopo l'immagine rimossa il giorno dell'attacco al Papa, il tycoon ripubblica un post con una foto che lo ... msn.com