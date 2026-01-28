Mattarella | Gli Emirati hanno uno straordinario carattere di apertura al dialogo tra le religioni – Il video

Il presidente Mattarella ha visitato la Casa della famiglia Abramitica di Abu Dhabi, lodando il carattere di apertura degli Emirati verso il dialogo tra le religioni. Durante la visita, ha sottolineato come questo atteggiamento renda gli Emirati un punto di riferimento a livello internazionale. La visita si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle relazioni religiose e alla cooperazione tra fedi diverse.

