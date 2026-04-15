Un commento recente paragona il comportamento di un ex presidente statunitense a una manifestazione di egolatria, descrivendo il suo atteggiamento come una sorta di autocelebrazione religiosa. Nel frattempo, un’altra figura pubblica ha fatto una dichiarazione forte, definendo certi atteggiamenti come “follia da peccato originale” e paragonando una scomunica a una presa di distanza da un’ideologia politica.

Quello di Donald Trump che si ritrae come un Gesù guaritore è un gesto che tradisce egolatria, il culto di sé. Monsignor Vincenzo Paglia, arcivescovo presidente emerito della Pontificia accademia per la vita, commenta così le ultime uscite del presidente americano nel corso della puntata di martedì 14 aprile dI È sempre Cartabianca, su Rete 4. Intervistato da Bianca Berlinguer il prelato commenta che quello di Trump "è un delirio di onnipotenza, talmente esasperato e cattivo che è come mettere veleno in un mondo già avvelenato, ecco perché è una doppia responsabilità". Commenti durissimi che arrivano dopo le critiche pesantissime del tycoon a Papa Leone XIV a cui il Pontefice ha replicato con fermezza.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump? "Follia da peccato originale". La "scomunica" di Paglia da Berlinguer

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