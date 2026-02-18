Tajani vola da Trump per il Board su Gaza è scontro Usa-Vaticano | Peccato dia forfait la pace non è questione di parte

Tajani si reca a Washington per partecipare al consiglio su Gaza, a causa della mancanza di unità tra Europa e Vaticano sulla questione. Mentre il Vaticano annulla la sua presenza, il governo italiano decide di continuare, volando negli Stati Uniti. La scelta di Tajani di incontrare Trump evidenzia la volontà di mantenere aperto il dialogo internazionale, anche in un periodo di forti tensioni. La visita arriva in un momento cruciale, con le diplomazie mondiali che cercano di trovare una via di pace.

Mentre l’Europa si divide e il Vaticano si sfila, l’Italia conferma la sua scelta e vola a Washington per sedersi al tavolo di Donald Trump. Giovedì 19 febbraio, il ministro degli Esteri Antonio Tajani parteciperà alla riunione inaugurale del Board of Peace, l’organismo voluto dalla Casa Bianca per indirizzare la ricostruzione di Gaza e forse altri processi di governance globale. Una missione di primo piano che vede Roma schierata come osservatore, decisa a giocare un ruolo nel piano in 20 punti dell’amministrazione americana, proprio mentre Parigi attacca l’Ue per la sua partecipazione e Berlino sceglie un profilo più basso inviando solo un alto funzionario del ministero degli Esteri.🔗 Leggi su Open.online

Board of Peace per Gaza, nasce l’alternativa all’Onu: Tajani per l’Italia, gli Usa “dispiaciuti” per il no del VaticanoIl rifiuto del Vaticano di partecipare al Board of Peace, creato dagli Stati Uniti per stabilizzare Gaza, ha provocato reazioni contrastanti.

Su Board per Gaza opposizioni compatte, scontro con Tajani in assenza MeloniL’aula della Camera ha approvato la risoluzione sul Board per Gaza, sostenuta dalla maggioranza con 183 voti favorevoli, mentre le opposizioni si sono opposte compatte.

