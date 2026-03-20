La Biennale di Buttafuoco | ragione eretica e peccato originale della nomina

Il ministro della cultura non ha partecipato all’inaugurazione del padiglione centrale della Biennale di Venezia, che si è tenuta oggi a Roma. La decisione di non essere presente è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori spiegazioni. La Biennale, evento internazionale di arte contemporanea, si tiene tra le polemiche legate alla nomina di Buttafuoco e alle sue posizioni.

Roma, 20 aprile – Alla fine, il ministro della cultura Alessandro Giuli non ha presenziato all’inaugurazione del padiglione centrale della Biennale di Venezia. E non certo per l’incendio che ha interessato il padiglione della Serbia. Laddove i greci praticavano l’ekecherìa (????????, la tregua olimpica), l’ indutiae venetae, la tregua veneziana, non ha spento il fuoco tra il Ministro Giuli che, così, evita in calcio d’angolo la sfiducia politica, e il sottosegretario con delega all’attuazione del governo e custode dell’ortodossia” meloniana, Giovanbattista Fazzolari. Nessun retaggio politico-militante passato, al centro della tempesta c’è il... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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